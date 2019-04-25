Умер первый пострадавший от пожаров в Забайкалье

Первой жертвой степных пожаров в Забайкальском крае стал пастух с чабанской стоянки в Борзинском районе, говорится на сайте регионального Минздрава. Он скончался 19 апреля, но сообщили об этом только сейчас.

У мужчины было обожжено 40 процентов тела. 14 апреля борт санавиации доставил его в краевый ожоговый центр Читы. «Врачи сделали все возможное, однако спасти пациента не удалось», — указали в ведомстве.

Ранее было известно только о восьми пострадавших, которые поступили в ожоговый центр 20 апреля из Борзинского, Ононского и Агинского районов. У них было поражено от 10 до 50 процентов кожных покровов. В пресс-службе отметили, что эти люди живы и получают медицинскую помощь.

«Двое, которые в настоящий момент находятся в отделении реанимации, вчера были прооперированы. За ними ведется наблюдение. В дальнейшем будет осуществляться поэтапное восстановление кожных покровов», — сказано в сообщении. Еще шесть пациентов находятся в общих палатах в удовлетворительном состоянии.

По данным на 25 апреля, число получивших ожоги и травмы в Забайкалье выросло до 36 человек.

Природные пожары в регионе начались 19 апреля. Сгорело более ста жилых домов, пострадала 141 животноводческая стоянка, 30 из которых полностью уничтожены. В огне погибли более 10 тысяч домашних животных. Региону нанесен ущерб на миллиард рублей. Заведены дела по частям 1 и 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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