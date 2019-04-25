Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в один миллиард рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что ущерб от природных пожаров в регионе составил около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Осипова, наибольший ущерб причинен сельскому хозяйству: потери оценили в 600 миллионов рублей. Еще в 320 миллионов рублей оценивается утерянное жилье.

Президент России Владимир Путин поручил выплатить пострадавшим от пожаров компенсации за утраченный скот, а также разработать план по предоставлению им жилья, передает ТАСС. Помимо этого, в регионе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации.

Природные пожары начались в Забайкалье 19 апреля. Огонь распространился на десятки населенных пунктов и уничтожил сотню жилых домов. Пострадавшими признаны 645 человек. 34 местных жителя получили ожоги и травмы различной степени тяжести, восемь из них госпитализированы. Кроме того, в пожарах погибли более десяти тысяч домашних животных.

По предварительным данным, причиной возгораний могла стать халатность. Возбуждены уголовные дела о частям 1 и 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!