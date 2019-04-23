СК назвал возможную причину степных пожаров в Забайкалье

Причиной пожаров в Забайкальском крае, в результате которых был нанесен ущерб на сумму свыше 280 миллионов рублей, могла стать халатность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении.

Следователи изучат работу всех органов и учреждений, ответственных за условия проживания в пострадавших населенных пунктах, и дадут им правовую оценку.

По предварительным данным, в результате пожаров получили травмы 34 человека, из них восемь госпитализированы и четверо находятся в тяжелом состоянии. Огонь уничтожил около сотни жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств и 148 надворных построек в 17 населенных пунктах в Агинском, Дульдургинском, Забайкальском, Балейском, Борзинском, Александрово-Заводском, Ононском, Приаргунском, Оловяннинском и Акшинском районах края.

На базе главного управления МЧС России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб, которым руководит полковник Антон Маркелов. Для ликвидации привлечено 367 человек, 53 единицы техники, от МЧС — 223 человека, 36 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами в Забайкальском крае и своевременно эвакуировать жителей пострадавших районов.

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