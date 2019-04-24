Более 10 тысяч домашних животных погибли в пожарах в Забайкалье

В результате степных пожаров в Забайкальском крае пострадала 141 животноводческая стоянка, 30 из них полностью уничтожены. Многие содержавшиеся там животные погибли, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

По данным ведомства на 24 апреля, в огне погибли 9990 овец, 1277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1868 домашних птиц. Также сгорели 22 трактора и еще 96 единиц сельскохозяйственной техники, более 8 тысяч тонн кормов и около 350 тонн зерна. Ориентировочные потери местных аграриев — 591 миллион рублей.

Ранее Следственный комитет опубликовал снятое с квадрокоптера видео, на котором видны разрушительные последствия пожара. На кадрах показано полностью выгоревшее село Тасырхой, где проживали 17 семей, а также частично сгоревшее село Чиндант.

Природные пожары начались в Забайкалье 19 апреля. Пострадавшими признаны 645 человек. Огонь распространился на десятки населенных пунктов и уничтожил сотню жилых домов. 34 местных жителя получили ожоги и травмы различной степени тяжести, восемь из них госпитализированы.

По предварительным данным, причиной возгораний могла стать халатность. Возбуждены уголовные дела о частям 1 и 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!