Разрушительные последствия пожаров в Забайкалье сняли на видео

Из-за степных пожаров село Тасырхой в Забайкальском крае полностью уничтожено. Сгорели домашние животные, а также все хозяйственные постройки и дома, где жили 17 семей. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил старший помощник руководителя краевого управления Следственного комитета Егор Марков.

На видео, снятом сотрудниками СК с квадрокоптера, сначала видны выжженная территория и обугленный фундамент зданий. Позднее в кадре появляется село Чиндант, где выгорело четыре дома вместе с надворными постройками.

По фактам уничтожения имущества из-за пожаров возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщается на сайте краевого СК. Следователи изучат работу чиновников всех органов и учреждений, допросят местных жителей, осмотрят места происшествия с применением криминалистической техники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!