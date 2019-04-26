Степной пожар подобрался к космодрому Восточный

Природный пожар в Амурской области, спровоцированный палом травы, подобрался к космодрому Восточный. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональных службах технического надзора.

В настоящее время огонь находится в нескольких километрах от космодрома, его распространение остановить пока не удалось.

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«В случае усиления ветра пал может перекинуться на строящиеся объекты второй очереди космодрома», — сказал источник агентства.

Природные пожары Амурской области и Забайкальском крае начались в середине апреля. По данным на 25 апреля, в Забайкалье ожоги и травмы получили 36 человек, еще один человек погиб. Сгорело более 100 жилых домов, пострадала 141 животноводческая стоянка. В огне погибли более 10 тысяч домашних животных.

Ущерб от возгораний в одном только Забайкальском крае оценен в миллиард рублей. Заведены дела по частям 1 и 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Восточный — первый гражданский космодром России. Его строительство началось в Амурской области в 2012 году и сопровождалось многочисленными скандалами из-за крупных хищений и невыплат зарплаты рабочим.

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