Россию охватили лесные пожары

По всей России горит более 40 тысяч гектаров леса, в регионах действуют 46 лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте «Авиалесоохраны».

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В шести регионах введен режим ЧС, особый противопожарный режим — в 50 субъектах.

По данным на 13 мая, самая тяжелая ситуация наблюдается в Забайкалье — там два крупных пожара распространились на 18 тысяч гектаров лесного фонда. В Иркутской области горит 10 тысяч гектаров, в том числе 1,25 тысячи — особо охраняемых природных территорий «Заповедного Прибайкалья».

В Курганской области полыхают 6,7 тысячи гектаров, в Тыве — 1,7 тысячи, в Амурской области — почти 1,4 тысячи. Небольшие пожары зарегистрированы в Тюменской и Кировской областях, Хабаровском, Камчатском, Красноярском, Приморском, Алтайском краях, в Башкирии, Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии. В тушении принимают участие 3,4 тысячи человек, 675 единиц техники, несколько десятков воздушных судов.

12 мая было ликвидировано 125 лесных пожаров на площади почти девять тысяч гектаров.

После начала лесных пожаров и первых жертв в апреле президент Владимир Путин распорядился наказывать злостных нарушителей пожарной безопасности и изымать у них земли. В Забайкалье ожоги и травмы получили десятки людей, один человек умер.

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