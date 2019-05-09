Россиянин проехал сквозь «ад» лесных пожаров под Иркутском и снял это на видео

Россиянин проехал по дороге через полыхающий лес неподалеку от Иркутска и снял пожар на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как водитель и пассажир некоторое время стоят в дыму и описывают происходящее вокруг. По словам мужчины, пожар никто не тушит. «Ну ребята, ну кто-нибудь приехал бы, помог!» — сокрушается он. Затем машина трогается и едет мимо горящей подстилки и деревьев, на кадрах виден свет от фар встречной машины и одинокий человек, который, по словам одного из мужчин, пытается тушить пожар у обочины.

«Это ад! Это ад!» — повторяет автор видео. Его пассажир говорит, что местные жители отбили от огня находящуюся рядом деревню. В конце ролика мужчина стоит посреди «пепелища», и в кадр попадает проезжающая мимо пожарная машина. «Пустой?» — спрашивает он вдогонку пожарным.

По данным ТАСС, леса горят в нескольких районах Иркутской области. Площадь пожаров превысила 17 тысяч квадратных метров. Были эвакуированы населенные пункты Тихонова Падь и Бухун, в пострадавших районах вводится режим ЧС. Сейчас угрозы домам местных жителей уже нет, пожарным также удалось отстоять сосны, которые были посажены в 2018 году на средства, перечисленные президентом России Владимиром Путиным в рамках Всероссийского дня посадки леса.

В апреле природные пожары начались в Амурской области и Забайкальском крае. В Забайкалье ожоги и травмы получили десятки людей, один человек погиб. Сгорело более 100 жилых домов, пострадала 141 животноводческая стоянка. В огне погибли более 10 тысяч домашних животных. Ущерб от возгораний в крае оценили в миллиард рублей. Позже президент распорядился отнимать землю у нарушителей пожарной безопасности.

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