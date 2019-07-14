Российский город окутало дымом

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что эти вещества негативно влияют на органы дыхательной системы.

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По данным МЧС, на территории Красноярского края действует 85 лесных пожаров, Красноярск буквально окутан дымом. В четырех районах обнаружено 217 термически активных точек.

Накануне стало известно, что по всей России горит более 40 тысяч гектаров леса, в регионах действуют 46 лесных пожаров. Тяжелая ситуация наблюдается в Забайкалье и Иркутской области.

После начала лесных пожаров и первых жертв в апреле президент России Владимир Путин распорядился изымать земли у злостных нарушителей пожарной безопасности.

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