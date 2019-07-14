Российский город окутало дымом

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
«Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что эти вещества негативно влияют на органы дыхательной системы.
По данным МЧС, на территории Красноярского края действует 85 лесных пожаров, Красноярск буквально окутан дымом. В четырех районах обнаружено 217 термически активных точек.
Накануне стало известно, что по всей России горит более 40 тысяч гектаров леса, в регионах действуют 46 лесных пожаров. Тяжелая ситуация наблюдается в Забайкалье и Иркутской области.
После начала лесных пожаров и первых жертв в апреле президент России Владимир Путин распорядился изымать земли у злостных нарушителей пожарной безопасности.