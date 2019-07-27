Названо число задержанных на акции протеста в Москве

В ходе несогласованной акции протеста в Москве были задержаны 1074 человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что граждане были задержаны «за различные правонарушения».

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их здоровье вне опасности.

Несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. В прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством ответственность».

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