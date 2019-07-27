Начались задержания участников несогласованного митинга в центре Москвы

Полиция начала задержания участников несанкционированной акции у здания мэрии Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержаны несколько десятков человек. Участников акции доставляют в автозаки, которые стоят вдоль Тверской улицы. Также сотрудники полиции патрулируют территорию и предупреждают митингующих о незаконности их действий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на акции 27 июля возможны серьезные провокации. Он отметил, что принять участие в этой акции призывают не только жителей столицы, но и других регионов страны. При этом, по данным полиции, на мероприятии готовятся провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

Митинг у столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

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