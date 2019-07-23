Полиция предупредила об опасности готовящегося митинга оппозиции в Москве

Московская полиция призвала россиян не принимать участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму ради их личной безопасности. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, отмечается, что безопасность москвичей и гостей столицы, решивших принять участие в несанкционированной акции, может оказаться под угрозой.

«Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий. Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — напомнили в МВД.

Во время митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 20 июля Алексей Навальный заявил: «Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы». Позднее в Мосгоризбиркоме назвали его требование шантажом и отметили, что оппозиционным кандидатам стоит лучше готовиться к выборам.

По официальным данным полиции, в акции на проспекте Сахарова приняли участие 12 тысяч человек.

Официальным организатором мероприятия выступила Либертарианская партия России. Участники акции собрались поддержать Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова и других кандидатов, которым отказали в регистрации.

Оппозиционные кандидаты с 14 июля проводят в Москве на Трубной площади акции протеста с требованием допустить их до участия в выборах. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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