ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов

Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсант FM».
«Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого», — сказала она.
Памфилова подчеркнула, что подобные вопросы при наличии оснований решаются в судебном порядке.
16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам, которые подали документы с нарушения. В частности, речь идет о включении в подписные листы умерших людей, несоответствии паспортных данных.
Недовольные этим решением кандидаты стали призывать людей выходить на акции протеста. В ЦИК подобную агитацию расценивают как проявление слабости.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Всего до них не допустили 57 кандидатов.