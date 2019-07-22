ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов

Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

«Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что подобные вопросы при наличии оснований решаются в судебном порядке.

16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам, которые подали документы с нарушения. В частности, речь идет о включении в подписные листы умерших людей, несоответствии паспортных данных.

Недовольные этим решением кандидаты стали призывать людей выходить на акции протеста. В ЦИК подобную агитацию расценивают как проявление слабости.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Всего до них не допустили 57 кандидатов.

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