За предоставление подписей «мертвых душ» на выборах в Мосгордуму заведут дела

Члены окружных избиркомов Москвы в ближайшее время могут обратиться в правоохранительные органы с данными о включении в подписные листы некоторыми кандидатами подписей умерших людей. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает Znak.

По его словам, подписи «мертвых душ», в частности, обнаружены в подписных листах кандидатов в депутаты Любови Соболь и Дмитрия Гудкова. «[Кандидаты] лучше бы со своими сборщиками разобрались, это же уголовная ответственность», — заявил Горбунов. Прецеденты обращения в полицию по таким фактам уже были, добавил он.

12 июля член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что некоторые кандидаты в депутаты Мосгордумы предоставили подписи избирателей, которые уже умерли. По его словам, после подтверждения нарушений «будут работать правоохранительные органы на предмет проверки на преступление».

16 июля окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам, среди которых юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, а также рок-музыкант Сергей Паук Троицкий. Среди нарушений обнаружены подписи умерших людей, несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и дважды оставленные подписи.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордуму завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверял подписи избирателей и формировал списки зарегистрированных кандидатов. Окончательные данные о регистрации будут опубликованы в среду, 17 июля. Выборы в столичный парламент запланированы на 8 сентября.

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