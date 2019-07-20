В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Оппозиционным кандидатам стоит лучше готовиться к выборам, а не давить на избирательные комиссии, заявил в субботу, 20 июля, агентству «Интерфакс» член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Так он прокомментировал требование Алексея Навального, прозвучавшее во время митинга на проспекте Сахарова, зарегистрировать за неделю всех оппозиционных кандидатов.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона», — сказал Реут, подчеркнув, что давить на избиркомы «бесполезно».

«Вообще это попытка политического шантажа. Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться», — добавил член Мосгоризбиркома.

Ранее, во время митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, Навальный заявил: «Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы».

По данным полиции, в акции на проспекте Сахарова приняли участие 12 тысяч человек. Организация «Белый счетчик» сообщила в Twitter, что на митинг пришли 22,5 тысячи человек.

Официальным организатором мероприятия выступила Либертарианская партия России. Участники акции собрались поддержать Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова и других кандидатов, которым отказали в регистрации.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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