Россиян предупредили об ответственности за участие в митинге оппозиции 27 июля

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которую планируется провести 27 июля. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — уточнили в прокуратуре.

В сообщении также говорится, что организаторов мероприятия уже предостерегали об ответственности в связи с акцией 14 июля. Теперь в отношении Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елены Русаковой, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина проводится административное расследование. Кроме того, им повторно вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения

Ранее московская полиция призвала россиян не принимать участие в акции 27 июля ради их личной безопасности. В сообщении на сайте столичного МВД напомнили, что запланированное мероприятие на Тверской улице является незаконным.

Во время митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 20 июля Алексей Навальный заявил: «Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы». Позднее в Мосгоризбиркоме назвали его требование шантажом и отметили, что оппозиционным кандидатам стоит лучше готовиться к выборам.

По официальным данным полиции, в акции на проспекте Сахарова приняли участие 12 тысяч человек.

Официальным организатором мероприятия выступила Либертарианская партия России. Участники акции собрались поддержать Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова и других кандидатов, которым отказали в регистрации.

Оппозиционные кандидаты с 14 июля проводят в Москве на Трубной площади акции протеста с требованием допустить их до участия в выборах. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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