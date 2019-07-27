Полиция Москвы назвала число задержанных за участие в акции у мэрии

За участие в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД по столице. Митинг проходит возле здания мэрии.

«Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы», — заявили в ведомстве.

В главке также отметили, что все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Митинг у здания столичной мэрии организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. Как отмечали в прокуратуре, оппозиционеры распространяют в соцсетях призывы принять участие в акции у дома номер 13 на Тверской улице. В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством Российской Федерации ответственность». О возможности провокаций в ходе митинга также предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

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