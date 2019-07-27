Организаторов несогласованных акций обвинили в безответственности

Организаторы несогласованных акций обычно не несут ответственности за происходящее, а под меры административного и уголовного характера применяются к обычным гражданам. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский, сообщает РАПСИ.

«Как показывает опыт, страдают совершенно случайные, возможно, даже благородные люди, пришедшие из лучших побуждений. А организаторы — люди безответственные и деструктивные, как и их цели — безответственные и деструктивные», — сказал юрист.

По его мнению, рядовые участники несогласованных акций «становятся просто пешками». «Дискредитировать избирательный процесс как таковой и государство как таковое — вот, чего хотят организаторы. А полиция просто вынуждена будет выполнять закон и пресекать нарушения», — добавил Аграновский.

Из-за таких акций в дальнейшем есть трудности с проведением согласованных митингов, напоминает адвокат.

Ранее 27 июля мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг, заявил, что на акции возможны серьезные провокации. Градоначальник призвал решать все вопросы в установленном порядке и подчеркнул, что порядок в столице будет обеспечиваться в соответствии с действующим законодательством.

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