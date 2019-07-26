В СПЧ призвали организаторов предстоящего митинга сменить улицу на суды

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призывают организаторов субботней акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму решить все вопросы в суде. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) в пятницу, 26 июля.

«Столичная полиция официально предупредила москвичей и гостей столицы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно», — говорится в обращении Совета.

В документе отмечается, что несогласие с решениями избирательных комиссий гораздо эффективней выражать в судебных органах, а не на улицах. Также авторы инициативы процитировали председателя ЦИК Эллу Памфилова, которая заявила о нулевом эффекте митингов для решения проблемы.

«Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции», — заключается в обращении.

Ранее в пятницу прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционных кандидатов. С аналогичным обращением выступило МВД.

Оппозиционные кандидаты с 14 июля проводят в Москве на Трубной площади акции протеста с требованием допустить их до участия в выборах 8 сентября. Им было отказано в регистрации из-за ошибок в документах, в частности, некоторые указали в подписных листах фамилии уже умерших людей.

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