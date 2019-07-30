Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Руководство московской полиции приказало сотрудникам, работавшим на митинге 27 июля, изменить свои данные в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В частности, полицейские должны убрать фотографии, где видны их лица.

Отмечается, что приказ связан с угрозами, которые якобы начали получать семьи сотрудников правоохранительных органов после того, как контактные данные десятков полицейских, работавших на митинге, были опубликованы в сети.

«Первой пожаловалась семья капитана С. Благодаря опубликованным в сети данным некие активисты смогли выйти на его родных, после чего матери С. принесли под дверь дома записку с угрозой — "сожжем твой дом"», — пишет Baza.

Ранее сообщалось, что во время шествия пострадали три бойца Росгвардии. Двоим из них на митинге неизвестные распылили в лицо слезоточивый газ. В голову еще одного попали обломком гранитного бордюра. Серьезных травм он не получил.

29 июля было возбуждено первое уголовное дело после событий. Пострадавшим стал боец ОМОНа, в которого 48-летний участник акции кинул мусорный бак.

27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Были задержаны более тысячи человек.

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