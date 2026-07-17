Меган Фокс обнажила грудь на камеру после неожиданного возвращения в соцсети

Актриса Меган Фокс показала откровенные фото после неожиданного возвращения в соцсети

Американская актриса и модель Меган Фокс показала фото в откровенном виде после неожиданного возвращения в соцсети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда «Трансформеров» предстала перед камерой в черных кружевных трусах и топе, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом она накинула на голову длинную вуаль, надела на шею тонкий чокер и сделала яркий макияж глаз в стиле smoky eyes.

Снимки Фокс набрали 2,1 миллиона лайков и 22 тысячи комментариев. «Добро пожаловать в 2007-й», «Ты идеальна», «Люблю новую Меган», «Фантастическая женщина», «Богиня», — высказывались поклонники.

Меган Фокс неожиданно вернулась в соцсети в марте этого года. Знаменитость опубликовала фото с полуобнаженными ягодицами и заставила гадать многомиллионную аудиторию, почему она пропала из инфополя.

В мае Меган Фокс разместила откровенные снимки в честь своего 40-летия.