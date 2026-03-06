Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:03, 6 марта 2026Ценности

Меган Фокс вернулась в соцсети после долгого перерыва и всколыхнула общественность. Почему ее внешность вызвала волну споров?

Актриса Меган Фокс вернулась в соцсети с откровенной съемкой
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @meganfox

Актриса Меган Фокс внезапно вернулась в соцсети с откровенной фотосессией и тут же всколыхнула многомиллионную аудиторию. Одни восхищались внешностью звезды, другие заподозрили ее в секретной пластике, а некоторые гадали, почему она пропала из инфополя. «Все кажется прекраснее, потому что мы обречены», — загадочно высказалась сама Фокс. Что творилось с телезвездой во время двухлетнего отсутствия?

О чем спорят подписчики Меган Фокс

39-летняя знаменитость поделилась с фанатами серией снимков в нижнем белье. «Я жива», — пошутила она в сторис и поблагодарила команду визажистов и стилистов за работу.

Фокс не раскрывала причины пропажи из медиа и никак не объяснила свое возвращение, что вызвало волну обсуждений под публикациями, которые набрали почти 20 миллионов просмотров. Большинство поклонников восхищались фигурой актрисы, которая родила четвертого ребенка в марте 2025 года.

«В восторге от того, что у меня есть твой номер», — пошутил экс-возлюбленный Фокс, рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly. По слухам, пара рассталась еще во время беременности актрисы, но поддерживает отношения ради воспитания совместной дочери Саги.

Фото: @meganfox

Однако не все пользователи позитивно отреагировали на возвращение кумира. Многие заподозрили Фокс в пластических операциях, обратив внимание на внезапные изменения в ее фигуре. «Это не Меган, а ее клон», «Откуда взялись эти ягодицы?», «Поделись контактом хирурга», — писали многочисленные комментаторы.

Меган никак не отреагировала на подозрения поклонников, но еще два года назад в подкасте Call Her Daddy открыто рассказала о пережитых вмешательствах. По словам гостьи, она делала ринопластику и сразу несколько увеличений груди. Кроме того, знаменитость призналась в применении филлеров и ботокса.

В то же время слухи о липосакции и пластики ягодиц Фокс опровергала и заявляла, что слишком худая для подобных операций. «Я очень боюсь умереть под общим наркозом. Вероятно, моя паранойя — спасительная благодать. В противном случае — бог знает, как бы я выглядела», — говорила она.

Почему актриса ранее удалила все публикации

На фоне последней беременности Фокс пропала из соцсетей: она не только перестала публиковать новый контент, но и удалила все старые публикации. Свой уход она объясняла усталостью от постоянного обсуждения ее личной жизни и внешности. К тому же актриса признавалась, что страдает от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек чрезмерно озабочен незначительными или воображаемыми дефектами внешности.

Кроме того, она редко появлялась на публичных мероприятиях, не общалась с репортерами и всячески пыталась избегать папарацци. Знаменитость отмечала, что материнство стало для нее важнее актерской карьеры, и она предпочитала проводить время с детьми, а не на съемках.

Меган Фокс воспитывает троих сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина и дочь от музыканта Machine Gun Kelly

Журналисты также связывают публичное молчание Фокс с ее расставанием с женихом Machine Gun Kelly, с которым у них был яркий публичный роман. В интервью телезвезда рассказывала, что пила кровь рэпера при выполнении особых ритуалов, а он, в свою очередь, носил амулет с кровью возлюбленной.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly в 2022 году

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Музыкант также преподнес актрисе помолвочное кольцо, которое она физически не могла снять. Колумбийский изумруд, украшавший кольцо, вырезали в форме капли прямо в шахте, а вторую часть кольца — бриллиант — рэпер приобрел у ювелира Стефана Уэбстера. По словам Бэйкера, кольцо можно разъединить, а потом заново соединить в одно: части украшения скреплены магнитом. Однако при попытке снять кольцо носитель будет испытывать боль из-за шипов.

Концепция заключается в том, что кольцо можно разобрать и сделать два кольца. Когда они вместе, их удерживает магнит. Видите, как оно защелкивается и образует сердце? А это видите вот здесь? На самом деле это шипы. Так что если она попытается снять его, ей будет больно. Любовь — это боль

Machine Gun Kelly

Кольцо не спасло отношения пары, которая распалась в 2024 году. Фокс бросила жениха из-за его переписок с другими женщинами. По словам инсайдеров, звезда «Трансформеров» также устала от их «школьных отношений», которые характеризовались бесконечной драмой.

«Ей надоело его поведение и то, как он с ней обращался. Когда она забеременела, он думал, что она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Сейчас самое важное в жизни Меган — это ее будущий ребенок, и у нее нет проблем с тем, чтобы воспитывать его в одиночку», — подчеркивали анонимные источники.

На защиту Фокс тогда встал бывший муж — актер Брайан Грин, с которым она состояла в браке 10 лет. На вопрос репортеров о неверности Machine Gun Kelly, мужчина указал на незрелость нового возлюбленного экс-супруги.

«Он ведет себя незрело. Сколько ему лет? Ему за 30, не так ли? Пора бы уже повзрослеть. Это досадно, потому что я знаю, как она была взволнована из-за помолвки, а дети радовались жизни, переменам и всему остальному. Я просто надеюсь на лучший исход для Меган и ее будущего ребенка, а также для наших сыновей, каким бы он ни был», — высказался Грин.

Меган Фокс с Брайаном Грином и детьми, 2012 год

Фото: @meganfox

По слухам, Фокс и Machine Gun Kelly так и не сошлись после расставания из-за измен музыканта, но вместе воспитывают общую дочь.

В то же время с бывшим мужем и его новой возлюбленной Шарной Берджесс актриса поддерживает дружеские отношения и даже отмечает с ними семейные праздники.

«Брайан хочет быть уверен, что любой мужчина в ее жизни будет защищать и поддерживать ее. Он сделает все возможное, чтобы о ней заботились. Когда такие люди, как Machine Gun Kelly, проявляют к ней полное неуважение, он выходит из себя. И это потому, что она ему небезразлична как бывшая жена и мать его детей. Сыновья всегда будут его приоритетом», — отмечали друзья Грина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В ЕС не захотели видеть на Украине нового Орбана

    Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

    Арабские страны разозлились на США

    Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

    Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

    Бывшему «теневому президенту» Украины оставили охрану СБУ

    Раскрыто многомиллионное хищение экс-главой компании «Регион» и гендиректором «Толстого»

    Сын министра финансов Израиля получил ранение во время операции ЦАХАЛ

    Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok