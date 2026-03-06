Меган Фокс вернулась в соцсети после долгого перерыва и всколыхнула общественность. Почему ее внешность вызвала волну споров?

Актриса Меган Фокс вернулась в соцсети с откровенной съемкой

Актриса Меган Фокс внезапно вернулась в соцсети с откровенной фотосессией и тут же всколыхнула многомиллионную аудиторию. Одни восхищались внешностью звезды, другие заподозрили ее в секретной пластике, а некоторые гадали, почему она пропала из инфополя. «Все кажется прекраснее, потому что мы обречены», — загадочно высказалась сама Фокс. Что творилось с телезвездой во время двухлетнего отсутствия?

О чем спорят подписчики Меган Фокс

39-летняя знаменитость поделилась с фанатами серией снимков в нижнем белье. «Я жива», — пошутила она в сторис и поблагодарила команду визажистов и стилистов за работу.

Фокс не раскрывала причины пропажи из медиа и никак не объяснила свое возвращение, что вызвало волну обсуждений под публикациями, которые набрали почти 20 миллионов просмотров. Большинство поклонников восхищались фигурой актрисы, которая родила четвертого ребенка в марте 2025 года.

«В восторге от того, что у меня есть твой номер», — пошутил экс-возлюбленный Фокс, рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly. По слухам, пара рассталась еще во время беременности актрисы, но поддерживает отношения ради воспитания совместной дочери Саги.

Фото: @meganfox

Однако не все пользователи позитивно отреагировали на возвращение кумира. Многие заподозрили Фокс в пластических операциях, обратив внимание на внезапные изменения в ее фигуре. «Это не Меган, а ее клон», «Откуда взялись эти ягодицы?», «Поделись контактом хирурга», — писали многочисленные комментаторы.

Меган никак не отреагировала на подозрения поклонников, но еще два года назад в подкасте Call Her Daddy открыто рассказала о пережитых вмешательствах. По словам гостьи, она делала ринопластику и сразу несколько увеличений груди. Кроме того, знаменитость призналась в применении филлеров и ботокса.

В то же время слухи о липосакции и пластики ягодиц Фокс опровергала и заявляла, что слишком худая для подобных операций. «Я очень боюсь умереть под общим наркозом. Вероятно, моя паранойя — спасительная благодать. В противном случае — бог знает, как бы я выглядела», — говорила она.

Почему актриса ранее удалила все публикации

На фоне последней беременности Фокс пропала из соцсетей: она не только перестала публиковать новый контент, но и удалила все старые публикации. Свой уход она объясняла усталостью от постоянного обсуждения ее личной жизни и внешности. К тому же актриса признавалась, что страдает от дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек чрезмерно озабочен незначительными или воображаемыми дефектами внешности.

Кроме того, она редко появлялась на публичных мероприятиях, не общалась с репортерами и всячески пыталась избегать папарацци. Знаменитость отмечала, что материнство стало для нее важнее актерской карьеры, и она предпочитала проводить время с детьми, а не на съемках.

Меган Фокс воспитывает троих сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина и дочь от музыканта Machine Gun Kelly

Журналисты также связывают публичное молчание Фокс с ее расставанием с женихом Machine Gun Kelly, с которым у них был яркий публичный роман. В интервью телезвезда рассказывала, что пила кровь рэпера при выполнении особых ритуалов, а он, в свою очередь, носил амулет с кровью возлюбленной.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly в 2022 году Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Музыкант также преподнес актрисе помолвочное кольцо, которое она физически не могла снять. Колумбийский изумруд, украшавший кольцо, вырезали в форме капли прямо в шахте, а вторую часть кольца — бриллиант — рэпер приобрел у ювелира Стефана Уэбстера. По словам Бэйкера, кольцо можно разъединить, а потом заново соединить в одно: части украшения скреплены магнитом. Однако при попытке снять кольцо носитель будет испытывать боль из-за шипов.

Концепция заключается в том, что кольцо можно разобрать и сделать два кольца. Когда они вместе, их удерживает магнит. Видите, как оно защелкивается и образует сердце? А это видите вот здесь? На самом деле это шипы. Так что если она попытается снять его, ей будет больно. Любовь — это боль Machine Gun Kelly

Кольцо не спасло отношения пары, которая распалась в 2024 году. Фокс бросила жениха из-за его переписок с другими женщинами. По словам инсайдеров, звезда «Трансформеров» также устала от их «школьных отношений», которые характеризовались бесконечной драмой.

«Ей надоело его поведение и то, как он с ней обращался. Когда она забеременела, он думал, что она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Сейчас самое важное в жизни Меган — это ее будущий ребенок, и у нее нет проблем с тем, чтобы воспитывать его в одиночку», — подчеркивали анонимные источники.

На защиту Фокс тогда встал бывший муж — актер Брайан Грин, с которым она состояла в браке 10 лет. На вопрос репортеров о неверности Machine Gun Kelly, мужчина указал на незрелость нового возлюбленного экс-супруги.

«Он ведет себя незрело. Сколько ему лет? Ему за 30, не так ли? Пора бы уже повзрослеть. Это досадно, потому что я знаю, как она была взволнована из-за помолвки, а дети радовались жизни, переменам и всему остальному. Я просто надеюсь на лучший исход для Меган и ее будущего ребенка, а также для наших сыновей, каким бы он ни был», — высказался Грин.

Меган Фокс с Брайаном Грином и детьми, 2012 год Фото: @meganfox

По слухам, Фокс и Machine Gun Kelly так и не сошлись после расставания из-за измен музыканта, но вместе воспитывают общую дочь.

В то же время с бывшим мужем и его новой возлюбленной Шарной Берджесс актриса поддерживает дружеские отношения и даже отмечает с ними семейные праздники.

«Брайан хочет быть уверен, что любой мужчина в ее жизни будет защищать и поддерживать ее. Он сделает все возможное, чтобы о ней заботились. Когда такие люди, как Machine Gun Kelly, проявляют к ней полное неуважение, он выходит из себя. И это потому, что она ему небезразлична как бывшая жена и мать его детей. Сыновья всегда будут его приоритетом», — отмечали друзья Грина.