Меган Фокс призналась в пережитых пластических операциях

Актриса Меган Фокс делала пластику груди и колола ботокс в лицо

Американская актриса Меган Фокс рассказала о пережитых пластических операциях, о которых ранее умалчивала. На эту тему она высказалась в подкасте Call Her Daddy.

Знаменитость впервые призналась, что несколько раз делала пластику груди. Сначала телезвезда обратилась к хирургу в 21 год, а после рождения второго ребенка сделала коррекцию. В общей сложности она потратила на желаемую форму бюста 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). «Это самый большой размер, который мог поместиться в моем теле», — отметила она.

Среди прочего Фокс заявила, что колет в лицо филлеры и ботокс. При этом она развеяла слухи о том, что когда-либо делала подтяжку лица и нитевой лифтинг. Вдобавок актриса никогда не прибегала к блефаропластика, в которой ее постоянно подозревают. По словам инфлюэнсера, она также не делала липосакцию, поскольку ей неоткуда удалять жир.

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом. Вероятно, моя паранойя — спасительная благодать. В противном случае бог знает, как бы я выглядела», — высказалась Фокс в заключение.

В феврале Меган Фокс сравнили с надувной куклой на новых фото.