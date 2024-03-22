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10:18, 22 марта 2024Ценности

Меган Фокс призналась в пережитых пластических операциях

Актриса Меган Фокс делала пластику груди и колола ботокс в лицо

Фото: Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Меган Фокс рассказала о пережитых пластических операциях, о которых ранее умалчивала. На эту тему она высказалась в подкасте Call Her Daddy.

Знаменитость впервые призналась, что несколько раз делала пластику груди. Сначала телезвезда обратилась к хирургу в 21 год, а после рождения второго ребенка сделала коррекцию. В общей сложности она потратила на желаемую форму бюста 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). «Это самый большой размер, который мог поместиться в моем теле», — отметила она.

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Среди прочего Фокс заявила, что колет в лицо филлеры и ботокс. При этом она развеяла слухи о том, что когда-либо делала подтяжку лица и нитевой лифтинг. Вдобавок актриса никогда не прибегала к блефаропластика, в которой ее постоянно подозревают. По словам инфлюэнсера, она также не делала липосакцию, поскольку ей неоткуда удалять жир.

«Я очень боюсь умереть под общим наркозом. Вероятно, моя паранойя — спасительная благодать. В противном случае бог знает, как бы я выглядела», — высказалась Фокс в заключение.

В феврале Меган Фокс сравнили с надувной куклой на новых фото.

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      Карина Черных
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