Меган Фокс сравнили с надувной куклой на новых фото

Пользователи сети раскритиковали внешность американской актрисы и модели Меган Фокс на новых фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась снимками с церемонии People’s Choice Awards. На размещенных кадрах звезда предстала в облегающем сияющем платье белого цвета. Кроме того, она надела на шею чокер с атласной черной лентой и длиную подвеску. При этом ее пудрово-розовые волосы были уложены в легкие локоны, а на губы нанесена красная помада.

Подписчики не оценили образ Фокс и сравнили ее с надувной куклой. «Что ты сделала со своим лицом?», «Тебе необходимо вернуть свои темные волосы!», «Ты стала больше похожа на восковую копию Ким Кардашьян», «Мне жаль, что Голливуд заставил тебя так сильно изменить свою внешность, хотя ты была очень красивой от природы», «Ты ужасно выглядишь. Уволь своего стилиста», «Дешевая кукла», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс оскорбила украинок из-за высказываний о секс-куклах. Тогда актриса опубликовала снимок с афтепати Супербоула (Super Bowl), на котором она позировала в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера, более известного как рэпер Machine Gun Kelly. В описании к посту Фокс прокомментировала свой внешний вид.