Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:15, 19 февраля 2024Ценности

Меган Фокс сравнили с надувной куклой на новых фото

Фото: @meganfox

Пользователи сети раскритиковали внешность американской актрисы и модели Меган Фокс на новых фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась снимками с церемонии People’s Choice Awards. На размещенных кадрах звезда предстала в облегающем сияющем платье белого цвета. Кроме того, она надела на шею чокер с атласной черной лентой и длиную подвеску. При этом ее пудрово-розовые волосы были уложены в легкие локоны, а на губы нанесена красная помада.

Подписчики не оценили образ Фокс и сравнили ее с надувной куклой. «Что ты сделала со своим лицом?», «Тебе необходимо вернуть свои темные волосы!», «Ты стала больше похожа на восковую копию Ким Кардашьян», «Мне жаль, что Голливуд заставил тебя так сильно изменить свою внешность, хотя ты была очень красивой от природы», «Ты ужасно выглядишь. Уволь своего стилиста», «Дешевая кукла», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс оскорбила украинок из-за высказываний о секс-куклах. Тогда актриса опубликовала снимок с афтепати Супербоула (Super Bowl), на котором она позировала в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера, более известного как рэпер Machine Gun Kelly. В описании к посту Фокс прокомментировала свой внешний вид.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР сообщили о гибели в Испании российского летчика, угнавшего Ми-8 на Украину. Что известно?

      В Киеве демонтировали мемориал «Героям Сталинграда»

      Власти Испании не подтвердили гибель перебежчика Кузьминова

      Стало известно о возможной ошибке в идентификации расстрелянного в Испании

      Врач раскрыл ведущий к импотенции напиток

      В Минобороны Украины признали невозможность конкурировать с Россией по ресурсам

      Анонсирован первый ИИ-смартфон

      Отец Черышева заявил о готовности сына перейти в российский клуб

      Раскрыты три грубых ошибки в ремонте маленьких квартир

      Победившая рак известная телеведущая сообщила о возвращении болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше