Американская актриса и модель Меган Фокс оскорбила украинок из-за высказываний о секс-куклах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась снимком с афтепати Супербоула (Super Bowl), на котором она в позировала в компании певицы Тейлор Свифт, игрока в американский футбол Трэвиса Келси и своего жениха Колсона Бейкера, более известного как рэпер Machine Gun Kelly. На размещенном фото Фокс запечатлена в толстовке и с черным чокером на шее.Она сделала макияж в розовых тонах и собрала волосы в высокий пучок, выпустив пряди у лица.

В описании к посту звезда прокомментировала свой внешний вид: «О боже, ребята, посмотрите, как я отличаюсь. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выгляжу как украинская надувная кукла. В реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии».

Подписчицы не оценили слова Фокс, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Очень грубо с твоей стороны так говорить об украинках. Вот так ты себя показала», «Эта шутка настолько глупая, что даже не кажется смешной», «Для упоминания в своем посте ты выбрала Украину? Ты действительно глупая надувная кукла», «Лучше бы тебе переписать свой пост», «Это неуважительно так говорить не только про украинок, но и про японок», — возмущались они.

Актриса, в свою очередь, не стала молчать и написала ответ одной из пользовательниц сети. «Я не это имела в виду. Украинские женщины очень горячие, поэтому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими. Позвольте девушке пошутить», — заявила она.

При этом Фокс все еще не изменила текст к публикации после многочисленных просьб девушек.

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