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19:01, 14 февраля 2024Ценности

МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

МИД Украины раскритиковал бренд MAC за название помады «Русский красный»

Фото: Luca Bruno / AP

МИД Украины раскритиковал бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red («Русский красный»). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей. «Но дело совсем не в красоте или в любви (…) Это настоящий цвет войны», — говорится в посте ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed.

В марте 2023 года в офисе Владимира Зеленского обругали рекламу Louis Vuitton. В промо показа новой коллекции Louis Vuitton запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

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      Карина Черных
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