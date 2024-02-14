МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

МИД Украины раскритиковал бренд MAC за название помады «Русский красный»

МИД Украины раскритиковал бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red («Русский красный»). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей. «Но дело совсем не в красоте или в любви (…) Это настоящий цвет войны», — говорится в посте ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed.

В марте 2023 года в офисе Владимира Зеленского обругали рекламу Louis Vuitton. В промо показа новой коллекции Louis Vuitton запечатлен большой флаг, выполненный в трех цветах — белом, синем и красном. Кроме того, на нем напечатана черная латинская буква V — культовый инициал ретейлера. Данную литеру также наносят на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.