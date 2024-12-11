Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

Американская актриса и модель Меган Фокс рассталась со своим женихом, рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly. Об этом сообщает Page Six.

Анонимный инсайдер рассказал, что причиной для разрыва стали переписки Бейкера с другими женщинами. «Когда они уехали на День благодарения, она заподозрила неладное и решила проверить его телефон. Она нашла сообщения от других женщин и решила, что с этим пока покончить», — объяснил собеседник портала.

В то же время источник Daily Mail сообщил, что Фокс больше не даст Бейкеру никаких шансов для возобновления отношений. «Ей надоело его поведение и то, как он с ней обращался. Когда она забеременела, он думал, что она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Сейчас самое важное в жизни Меган — это ее будущий ребенок, и у нее нет проблем с тем, чтобы воспитывать его в одиночку», — отметил он.

Кроме того, по словам инсайдеров, звезда «Трансформеров» устала от их «школьных отношений», которые характеризовались «бесконечной драмой».

В ноябре Колсон Бейкер впервые прокомментировал беременность Меган Фокс.

