Жених Меган Фокс впервые прокомментировал ее беременность

Жених Меган Фокс рэпер Machine Gun Kelly заявил, что скоро снова станет отцом

Жених американской актрисы и модели Меган Фокс рэпер Колсон Бейкер, более известный как Machine Gun Kelly, впервые прокомментировал ее беременность. На соответствующий пост в X (ранее — Twitter) обратили внимание журналисты Page Six.

По словам музыканта, на следующей неделе он планирует изолироваться от людей, чтобы заняться творчеством. «На следующей неделе я уединюсь в пустыне, чтобы написать альбом с нуля. Когда вдохновение течет свободно, мы можем достигнуть цели в кратчайшие сроки. Не волнуйтесь. В конце концов, я скоро снова стану отцом!» — заявил артист.

12 ноября Меган Фокс объявила о беременности. Позже она поделилась серией снимков с фотосессии, где снялась в прозрачном нижнем белье и продемонстрировала округлившийся живот.