Меган Фокс объявила о беременности

Актриса Меган Фокс подтвердила слухи о беременности от рэпера Machine Gun Kelly

Звезда «Трансформеров» Меган Фокс подтвердила новости о своей беременности. Актриса опубликовала фото с округлившимся животом и соответствующей подписью на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке Меган отметила своего возлюбленного, рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) и оставила подпись, отсылающую к трагичному эпизоду их отношений. Прошлой осенью Фокс призналась, что у них должна была родиться дочь, но они потеряли ребенка.

«Ничто никогда не теряется по-настоящему. Добро пожаловать обратно», — написала она.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться после совместной работы над фильмом «Полночь на злаковом поле».

Ранее сообщалось, что музыкант опубликовал клип, в котором пара намекнула на беременность актрисы: в видео она появилась с округлившимися формами.