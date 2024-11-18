Беременная Меган Фокс снялась полуобнаженной

Американская актриса и модель Меган Фокс снялась полуобнаженной. Публикация появилась на странице визажистки Дженны Кристины в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда предстала перед камерой в прозрачном кружевном наряде с вырезами на боках и декольте до талии. Она надела крошечный бюстгальтер, открывающий часть груди, и трусы с низкой посадкой и прикрепила вуаль к распущенным волосам.

Фото: @meganfox

Известно, что в таком образе знаменитость собиралась посетить премию журнала GQ «Человек года» в Лос-Анджелесе. Однако по приезде на мероприятие вместе с возлюбленным — 34-летним рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly, — решила подождать его в машине.

Ранее в ноябре 38-летняя американская актриса Александра Даддарио показала фигуру в нижнем белье через шесть дней после родов.