Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 18 ноября 2024Ценности

Беременная Меган Фокс снялась полуобнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская актриса и модель Меган Фокс снялась полуобнаженной. Публикация появилась на странице визажистки Дженны Кристины в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда предстала перед камерой в прозрачном кружевном наряде с вырезами на боках и декольте до талии. Она надела крошечный бюстгальтер, открывающий часть груди, и трусы с низкой посадкой и прикрепила вуаль к распущенным волосам.

Фото: @meganfox

Известно, что в таком образе знаменитость собиралась посетить премию журнала GQ «Человек года» в Лос-Анджелесе. Однако по приезде на мероприятие вместе с возлюбленным — 34-летним рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly, — решила подождать его в машине.

Ранее в ноябре 38-летняя американская актриса Александра Даддарио показала фигуру в нижнем белье через шесть дней после родов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      В Крыму арестовали имущество родни организовавшего теракты командира спецназа ВСУ

      Индия рекордно увеличила поставки смартфонов

      В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе

      Оппозиция в Абхазии отвергла обвинения в блокировании работы центральных органов власти

      «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-29» установили на стартовом столе

      Вымогавший биткоины у россиян мужчина подорвал офис нотариуса и получил срок

      Следователи возбудили дело по факту нападения собаки на россиянку

      Пресечен воздушный удар ВСУ по России

      МИД Германии поддержал решение США об ударах дальнобойными ракетами по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше