Известная российская журналистка рассказала о проснувшейся в ней еврейской идентичности

Журналистка Рынска заявила, что в ней проснулась еврейская идентичность после атаки ХАМАС

Известная российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящее имя Божена Малашенко) заявила, что стала ощущать себя еврейкой после атаки на Израиль движения ХАМАС, произошедшей 7 октября 2023 года. Об этом она рассказала проекту Sheinkin40, ролик доступен на YouTube.

«Я наполовину еврейка. После 7 октября у меня как-то эта идентичность проснулась», — отметила Рынска. Журналистка добавила, что стала посещать синагогу в Латвии, где она сейчас живет, хотя не считает себя верующей.

Блогерша также уточнила, что ее отец — чистокровный еврей.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей. Ее признали виновной в возбуждении ненависти.

Перед этим журналистка заявила, что жалеет об интервью, которое дала ведущей Ксении Собчак вскоре после потери супруга — бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко. Рынска отметила, что находилась тогда в неадекватном состоянии.