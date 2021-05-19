Божена Рынска пожалела об интервью для Собчак

Светская обозревательница и вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что жалеет об интервью, которое дала ведущей Ксении Собчак вскоре после смерти супруга. Об этом она рассказала в беседе с Вячеславом Манучаровым на YouTube.

Рынска подчеркнула, что находилась тогда в неадекватном состоянии. «Сейчас бы я этого интервью не давала. Я жалею, тогда была в полном неадеквате. Мне нельзя было давать интервью», — пояснила обозревательница.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время находится с Собчак в нормальных, но не дружеских отношениях. «Она сделала поминки Игоря. Я ей за это очень благодарна. Я тогда была бессильна что-либо организовать. Эту благодарность хочу сохранить, эту помощь в трудную минуту», — добавила Рынска.

По ее словам, интервью Собчак было дано в ответ на ту поддержку, которую оказала ей ведущая. В свою очередь Манучаров заметил, что подобное признание может не понравиться Собчак. «Что же обижаться-то на правду? Слишком много лишнего сказала. Не ожидала, что будут вещи в квартире рассматривать», — ответила журналистка.

Ранее Рынска подала в суд на журналистов, которые опубликовали статью о ее насилии над мужем. Она потребовала от «Экспресс-газеты» выплатить три миллиона рублей.

Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально. Малашенко был найден мертвым 25 февраля 2019 года в своем доме в Испании. Суд заключил, что медиаменеджер умер в результате самоубийства. Малашенко — сооснователь НТВ, один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году, возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак перед президентскими выборами 2018 года.