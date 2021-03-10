Божена Рынска пожелала засудить журналистов за статью о насилии над мужем

Светская обозревательница и вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска подала в суд на журналистов, которые опубликовали статью о ее насилии над мужем. Как сообщает Telegram-канал Mash, она потребовала от «Экспресс-газеты» выплатить три миллиона рублей.

В материале газеты упоминались посты в Facebook бывшей подруги Рынски, президента издательского дома «Собака» Вероники Белоцерковской, сделанные в конце 2020 года. Белоцерковская объясняла решение о публикации тем, что «Божена грозится судом».

«Я ж Игоря избила до кровавых гематом», — якобы писала Белоцерковской Рынска. В другом сообщении раскрывалась причина: «Когда узнала, что он год назад в траст переписал треть самого дорогого актива». Также в отношении Малашенко в опубликованном скриншоте использовались выражения «старый нудный маразматик» и «придурок».

Обозревательница называет клеветой публикации бывшей подруги. В иске Рынска пожелала от «Экспресс-газеты» опровержения этой информации и денежной компенсации: 2,5 миллиона рублей с издания и по 250 тысяч рублей с двух авторов публикации.

Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально. Малашенко был найден мертвым 25 февраля 2019 года в своем доме в Испании. Суд заключил, что медиаменеджер умер в результате самоубийства. Малашенко — сооснователь НТВ, один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году, возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак перед президентскими выборами 2018 года.