Стало известно об избиении Боженой Рынской Малашенко «до кровавых гематом»

Стало известно об избиении основателя НТВ Игоря Малашенко его супругой Боженой Рынской. Скриншоты переписки, в которой Рынска рассказывает о содеянном, опубликовала президент издательского дома «Собака» (Санкт-Петербург) Вероника Белоцерковская в Instagram-сторис.

В переписке периода, когда Малашенко еще был жив, Рынска рассказала о проблемах в отношениях с ним. Белоцерковская отметила, что публикует скриншоты сообщений из-за того, что «Божена грозится судом».

«Я ж Игоря избила до кровавых гематом», — призналась она. В другом сообщении вдова назвала причину: «Когда узнала, что он год назад в траст переписал треть самого дорогого актива». В переписке Рынска называет Малашенко «старым нудным маразматиком» и «придурком», отмечая, что он «убил» ее любовь своим характером.

Помимо прочего, вдова рассказала о том, как Малашенко «сбежал» с процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и намеренно выпил перед этим две бутылки вина, чтобы не ехать.

В конце марта 2020 года Божена Рынска стала матерью. Для рождения она воспользовалась услугами суррогатной матери.

В марте 2019-го она предприняла попытку самоубийства, перед которой несколько раз попадала в больницу и перенесла клиническую смерть. Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально.

Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Суд заключил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство. Малашенко — сооснователь НТВ, один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, возглавлял штаб Ксении Собчак в рамках президентской предвыборной кампании 2018 года.