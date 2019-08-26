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У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко

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Светский обозреватель и вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко, покончившего жизнь самоубийством, Божена Рынска воспользуется услугами суррогатной матери. Об этом она написала в Facebook.

Рынска рассказала, что до сих пор винит себя в смерти мужа и иногда испытывает чувство отчаяния, когда не хочет жить. По ее словам, от этого шага ее удерживает «живое существо», которое она не может предать. «У нас с Игорем будет ребенок. (...) И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам», — призналась светский обозреватель.

Вдова Малашенко написала, что лечится от депрессии и надеется вылечиться к моменту рождения дочери. По ее словам, для оплаты второй части гонорара суррогатной матери ей придется «собирать деньги по Facebook». «Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю», — заключила Рынска.

В марте Рынска заявила, что предприняла попытку самоубийства. До этого она несколько раз попадала в больницу и перенесла клиническую смерть. Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально.

Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Суд заключил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство. Малашенко — сооснователь НТВ, один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, возглавлял штаб Ксении Собчак в рамках президентской предвыборной кампании 2018 года.

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