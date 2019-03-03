Божена Рынска перенесла клиническую смерть и обеднела

Светский обозреватель и вдова политолога и журналиста Игоря Малашенко Божена Рынска перенесла клиническую смерть. На это она намекнула в своем Facebook.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — написала она.

Когда Рынска приобрела такой опыт, не уточняется. 2 марта сообщалось, что она попала в больницу после смерти супруга Игоря Малашенко. По словам ее родственницы Нины Костиковой, накануне Божене стало плохо, и близкие вызвали ей скорую помощь. Журналистка провела под наблюдением врачей несколько часов. Костикова добавила, что Рынска впала в депрессию и временами пишет «не совсем адекватные вещи» в социальных сетях.

В интервью газете «Московский комсомолец» Костикова рассказала, что у Божены сложилось затруднительное финансовое положение. «В ее кубышке — сущие копейки. Квартира есть в Москве. Но предстоят большие расходы. Понятно, что образ жизни племяннице придется менять», — сказал она, добавив, что Рынска «никогда не была содержанкой, не позволяла себе разбрасываться деньгами, поэтому упрекать ее в алчности — несправедливо».

О смерти 64-летнего Малашенко стало известно 25 февраля. Его тело нашли в собственном доме в испанской Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой.

Божена Рынска прокомментировала самоубийство своего мужа в Facebook. «Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», — отметила она.

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