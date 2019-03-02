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Стали известны подробности госпитализации Божены Рынски

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Божена Рынска

Светский обозреватель и вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска провела в больнице день и уже находится дома. Об этом в субботу, 2 марта, рассказала РИА Новости ее родственница Нина Костикова.

По словам Костиковой, накануне Божене стало плохо, и близкие вызвали ей скорую помощь. Журналистка провела под наблюдением врачей несколько часов.

Родственница Рынски добавила, что после смерти мужа та впала в депрессию и временами пишет «не совсем адекватные вещи» в социальных сетях. Близкие собираются решать вопрос с транспортировкой журналистки в Москву, поскольку сейчас она очень слаба.

О госпитализации Божены Рынски сообщала жена Владимира Гусинского Елена. По даннным «Московского комсомольца», виллы Гусинского и Игоря Малашенко в Испании находятся рядом, в курортном местечке Сотогранде.

Позже на странице Божены Рынски в Facebook появился пост о том, что журналистка «совсем не встает, ее не отвезти в аэропорт» и просьба помочь найти санитарный самолет.

25 февраля стало известно о смерти 64-летнего Малашенко. Его тело нашли в собственном доме в испанской Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой.

Божена Рынска прокомментировала самоубийство своего мужа в Facebook. «Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», — отметила она.

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