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За год до своей смерти Малашенко рассказал о причинах провала Горбачева

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Сооснователь телекомпании НТВ и политолог Игорь Малашенко рассказал о причинах неудач бывшего президента СССР Михаила Горбачева в неопубликованном интервью за год до своей смерти, 27 февраля 2018 года. Об этом сообщает The Bell. Беседа оказалась в распоряжении редакции.

Как рассказал Малашенко, «надежды не было, потому что человек (Горбачев — прим. «Ленты.ру») не мог расставить приоритеты между важным и совершенно незначительным».

По его словам, в 1991 году, когда он работал консультантом в аппарате президента СССР, ему каждый день приносили новостные сводки от посольств, «и на 90 процентов это был нонсенс, шлак»: цитаты людей, «которые не имели никакого веса», и переписанные новости из региональной прессы. Малашенко назвал эти сводки мусором, на чтение которого у него не было времени. Однако он заметил, что на всех бумагах стоят «маленькие карандашные пометки».

«Я удивился, спросил в секретариате: чей это почерк? Мне сказали: Горбачева. И в этот момент я понял: надежды нет. Вся страна разваливается на куски, кажется, что башни Кремля вот-вот обрушатся, — а человек, ответственный за все это, газеты читает», — посетовал политолог.

Интервью Малашенко дал американскому режиссеру Алексу Гибни. Редакция The Bell с разрешения интервьюера перевела на русский язык его фрагмент.

Малашенко покончил с собой 25 февраля в своем доме в Испании в возрасте 64 лет. Он тяжело переживал конфликт с бывшей женой и детьми, произошедший на фоне раздела имущества после развода. В середине февраля, по словам его вдовы Божены Рынски, после скандала с бывшей супругой Малашенко пережил инсульт.

Игорь Малашенко работал с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и первым президентом России Борисом Ельциным, а также с телеведущей Ксенией Собчак, которая в 2018 году боролась за пост главы государства. В 1993-м он под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi. После ухода из медиабизнеса Малашенко оказывал услуги политического консультанта. В 2018 году он несколько месяцев возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства.

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