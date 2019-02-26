Обнародованы результаты вскрытия тела Малашенко

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Игорь Малашенко

К смерти сооснователя телекомпании НТВ и политолога Игоря Малашенко, найденного мертвым в Испании, привело самоубийство, криминальных признаков не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщили в Высшем суде Андалусии со ссылкой на предварительный отчет о результатах аутопсии, которая была проведена 26 февраля.

Итоговый доклад будет готов примерно через месяц.

Малашенко нашли мертвым 25 февраля, его коллеги и друзья подтверждали информацию о самоубийстве.

Бывшему медиаменеджеру было 64 года. Он был женат на журналистке Божене Рынской.

Игорь Малашенко работал с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и первым президентом России Борисом Ельциным, а также с телеведущей Ксенией Собчак, которая в 2018 году боролась за пост главы государства. В 1993-м он под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

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