В Испании возбудили уголовное дело по факту смерти Малашенко

В Испании по факту смерти сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возбуждено уголовное дело. Об этом РИА Новости рассказал его бывший коллега Тимур Валеев.

«Сейчас решается вопрос о проведении вскрытия. Если вскрытие будет проводиться испанской полицией, то, соответственно, это все [прощание и похороны] будет задерживаться», — приводит его слова агентство.

25 февраля сообщалось, что бывший медиаменеджер был найден мертвым в Испании. По некоторым данным, он покончил с собой.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м.

В начале 1990-х Малашенко был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял телерадиокомпанию «Останкино», а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

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