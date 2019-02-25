Гусинский прокомментировал самоубийство сооснователя НТВ

Бизнесмен Владимир Гусинский прокомментировал смерть политконсультанта Игоря Малашенко, вместе с которым он основал НТВ. Его слова в Telegram-канале приводит главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я в шоке. Мне очень больно. Больше ничего не хочу говорить», — сказал предприниматель.

Бывший медиаменеджер совершил самоубийство, находясь в Испании, сообщил «Коммерсантъ». Информацию подтвердила Ксения Собчак, избирательный штаб которой на выборах президента России 2018 года Малашенко некоторое время возглавлял. Факт суицида также подтвердил Венедиктов.

Гусинский и Малашенко основали НТВ вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым. В 1993-1997 годах Малашенко был генеральным директором канала, позже возглавил «НТВ-Холдинг» и был первым заместителем председателя совета директоров компании «Медиа-Мост» Гусинского, преемником которой в настоящее время является холдинг «Газпром-Медиа».

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