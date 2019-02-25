Собчак сообщила о самоубийстве Малашенко

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram-канале информацию о смерти Игоря Малашенко, бывшего руководителя своего избирательного штаба на выборах президента России 2018 года.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», — написала Собчак.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ» сообщил о том, что 64-летний политолог найден мертвым в Испании. По данным источников издания, он покончил с собой.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также он возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства.

В начале 1990-х Малашенко был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял телерадиокомпанию «Останкино», а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!