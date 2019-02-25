Один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года найден мертвым

В Испании найден мертвым политолог, сооснователь телеканала НТВ Игорь Малашенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, 64-летний мужчина покончил с собой.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также он возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м.

По воспоминаниям дочери Ельцина Татьяны Юмашевой, в избирательной кампании ее отца перед выборами-1996 Малашенко отвечал за взаимодействие со СМИ и информационную политику. «Сразу после победы папа предложил Игорю стать главой его администрации. Настолько он его ценил», — писала она в своем блоге. Однако, как отмечала Юмашева, медиаменеджер сразу же отверг это предложение.

В начале 1990-х Малашенко был консультантом аппарата президента СССР Михаила Горбачева и возглавлял телерадиокомпанию «Останкино», а в 1993-м под покровительством Владимира Гусинского вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым основал НТВ. До 1997-го руководил этой телекомпанией, занимая должности президента и генерального директора. В 2000-х был гендиректором канала RTVi.

С 2011 года Малашенко сожительствовал со светским обозревателем Боженой Рынской, но при этом состоял в браке с Еленой Пивоваровой. С последней он развелся в 2018-м и осенью того же года официально оформил отношения с Рынской.

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