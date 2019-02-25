Божена Рынска раскрыла страхи покончившего с собой Малашенко

Светский обозреватель Божена Рынска прокомментировала самоубийство своего мужа, политолога и журналиста Игоря Малашенко. Об этом она написала в понедельник, 25 февраля, в Facebook.

«Игорь лично мне говорил что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», — отметила она.

О смерти 64-летнего Малашенко стало известно днем в понедельник. Его тело нашли в собственном доме в испанском Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой.

Тележурналист Евгений Киселев в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что коллега в последнее время страдал от тяжелой клинической депрессии.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м. Он один из основателей телеканала НТВ.

С Рынска журналист жил с 2011 года. Осенью 2018-го они оформили отношения.

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