Вдова сооснователя НТВ допустила версию о его убийстве

Полиция Испании подозревает, что сооснователь телеканала НТВ Игорь Малашенко мог умереть насильственной смертью. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила его вдова журналистка Боженка Рынска.

Она уточнила, что испанские правоохранительные органы ведут расследование дела о кончине Малашенко. Одним из поводов для подозрений стало отсутствие предсмертного послания.

Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Несколько его соратников, в том числе телеведущая Ксения Собчак, сообщили, что мужчина совершил самоубийство.

Позднее вдова Малашенко рассказала, что ее супруг «не собирался умирать». В последние месяцы политконсультант тяжело переживал конфликт с бывшей женой и детьми, произошедший на фоне раздела имущества после развода.

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