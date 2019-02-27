Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни. В нем бывший медиаменеджер поведал о проблемах, которые испытывал НТВ из-за расхождений взглядов с властью.

По словам Малашенко, НТВ создавался как независимый от государства канал, который бы не контролировался ни бюрократией, ни Кремлем. Работники государственного телевидения переходили туда, чтобы «начать что-то новое». На желание журналистов покинуть гостелевидение также повлиял новый глава «Останкино» Вячеслав Брагин, которого Малашенко назвал «просто чудовищным» аппаратчиком, не имевшим представления о работе телевидения.

«Тогда же появился амбициозный инвестор Владимир Гусинский. Он, конечно, тоже ничего не знал про телевидение, но в данном случае это было плюсом: он понятия не имел, во сколько ему это обойдется. Иначе, наверное, не дал бы денег и не вел бы себя так смело», — вспоминал медиаменеджер. На первых порах были и другие инвесторы, но они «быстро испарились», поняв, что им невыгодно «лезть в политику».

Поначалу у канала не было проблем с властями, говорил Малашенко. НТВ отвели половину эфирного времени четвертого канала, имевшего высокий уровень проникновения в России. Ситуация изменилась спустя год с запуска канала — с началом войны в Чечне в конце 1994 года. По его словам, власть не устраивало, как НТВ освещает это событие. В связи с этим на Гусинского начал давить глава службы безопасности президента Александр Коржаков. «Однажды охрану Гусинского в буквальном смысле положили мордой в снег и держали так — просто чтобы преподать урок. Много неприятных вещей происходило», — указывал бывший гендиректор телекомпании. После этого случая перед мэрией Москвы предприниматель по соображениям безопасности уехал в Лондон.

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Малашенко также вспомнил, как во время одной из встреч в правительстве заместитель председателя Олег Сосковец публично запугивал телеканал, угрожая закрыть ресурс. Малашенко уверял, что НТВ не пошел на компромисс с властью и не стал менять подход к освещению войны. По его выражению, он верил, «что российское ТВ и НТВ, в частности, сыграли важную роль в завершении первой чеченской войны».

Опубликованное интервью Малашенко дал 27 февраля 2018 года американскому режиссеру Алексу Гибни. Редакция The Bell

с разрешения интервьюера перевела на русский язык его фрагмент. Почему интервью не вышло при жизни медиаменеджера, не уточняется.

Малашенко покончил с собой 25 февраля в своем доме в Испании. Он тяжело переживал конфликт с бывшей женой и детьми, произошедший на фоне раздела имущества после развода. В середине февраля, по словам его вдовы Божены Рынски, после скандала с бывшей супругой Малашенко пережил инсульт.

Бывшему медиаменеджеру было 64 года. Малашенко также известен как один из руководителей избирательного штаба президента России Бориса Ельцина, который привел политика к победе на выборах в 1996 году.

После ухода из медиабизнеса Малашенко оказывал услуги политического консультанта. В 2018 году он несколько месяцев возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства.

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