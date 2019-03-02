Светский обозреватель и вдова политолога и журналиста Игоря Малашенко Божена Рынска попала в больницу. Об этом написала у себя в Facebook жена Владимира Гусинского Елена.

По словам Гусинской, о случившемся ей по телефону сообщил супруг. Газета «Московский комсомолец» пишет, что виллы Владимира Гусинского и Игоря Малашенко в Испании находятся рядом, в курортном местечке Сотогранде.

25 февраля стало известно о смерти 64-летнего Малашенко. Его тело нашли в собственном доме в испанской Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой.

Божена Рынска прокомментировала самоубийство своего мужа в Facebook. «Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», — отметила она.

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