Божена Рынска снова попала в больницу

Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказала ее тетя Нина Костикова.

Она отказалась уточнить диагноз, но пояснила, что Рынска находится в «жестком депрессивном состоянии». «Ничего хорошего сказать не могу», — заявила она.

Костикова добавила, что у Божены забрали телефон, и она отрезана от социальных сетей для ее же блага. 3 марта Рынска в своем Facebook написала, что перенесла клиническую смерть. За день до этого она попала в больницу в Испании после смерти супруга Игоря Малашенко, при этом, по словам Костиковой, журналистка провела под наблюдением врачей несколько часов.

О смерти 64-летнего Малашенко стало известно 25 февраля. Его тело нашли в собственном доме в испанской Марбелье. Позже Ксения Собчак заявила, что политолог покончил с собой. Рынска прокомментировала самоубийство супруга, заявив, что тот несколько месяцев назад ей «лично говорил, что не собирается умирать».

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