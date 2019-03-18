Божена Рынска рассказала о предшествовавшей суициду Малашенко депрессии

Основатель НТВ Игорь Малашенко страдал от депрессии, которая обострилась из-за бракоразводного процесса с бывшей женой. Об этом во время церемонии прощания с бывшим медиаменеджером заявила его жена Божена Рынска, сообщает РИА Новости.

«Игорь действительно был болен депрессией, но были огромные периоды ремиссии, когда депрессия отступала. (...) Ухудшение случилось в конце декабря», — сказала она.

Адвокат Малашенко Джулиан Генри Лоуэнфельд подтверждал, что перед смертью его клиент был обеспокоен разделом имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой. По словам юриста, Пивоварова требовала 80 процентов имущества. Малашенко, в свою очередь, просил разделить собственность пополам, поскольку содержал их общего ребенка. Лоуэнфельд отметил, что советовал клиенту составить завещание, но не знает, прислушался ли тот к его рекомендации.

Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Ему было 64 года. Высший суд Андалусии заявил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство, признаков криминала обнаружено не было.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года. Он также возглавлял штаб Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в 2018 году.

Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально.

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