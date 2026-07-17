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10:18, 17 июля 2026Путешествия

Пассажир попытался покинуть самолет во время полета в Хабаровск

40-летний красноярец попытался покинуть самолет во время полета в Хабаровск
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир самолета попытался покинуть борт прямо во время полета в Хабаровск. Об этом сообщают «Дела.ru» со ссылкой на Дальневосточную транспортную полицию.

Уточняется, что 40-летний красноярец в неадекватном состоянии начал дебоширить, ругаться, а затем и вовсе бросился открывать аварийный выход. Требования экипажа прекратить он игнорировал. После приземления самолета в городе назначения мужчину задержали.

Ранее пассажир Frontier Airlines пытался открыть дверь самолета, начал душить бортпроводника и попал на видео. Инцидент произошел на рейсе из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, в Чикаго.

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